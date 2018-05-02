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    Общество

    За неуплату алиментов в розыск объявлены почти 9 тыс украинцев

    (обновлено: )12511
    Государственные исполнители взыскали с неплательщиков алиментов 1,1 млрд грн. Из них 355 млн грн взысканы благодаря применению установленных законом ограничений, сообщила заместитель министра юстиции Украины Светлана Глущенко.
    Министерство юстиции Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. За неуплату алиментов в розыск объявили 8778 украинцев, сообщает прес-служба Министерства юстиции со ссылкой на заместителя главы ведомства Светлану Глущенко.

    Государственные исполнители взыскали с неплательщиков алиментов 1,1 млрд грн. Из них 355 млн грн взысканы благодаря применению установленных законом ограничений, отметила чиновник.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам Глущенко, с начала действия законодательных нововведений, то есть с 6 февраля, государственными исполнителями вынесено более 118 тыс. постановлений об установлении временного ограничения должникам в праве выезда за пределы Украины; более 119 тыс. должников ограничили в праве управлять транспортными средствами; более 119 тыс. человек ограничили в праве пользования оружием; вынесено более 119 тыс. постановлений об установлении временного ограничения должнику в праве охоты. Также судом вынесены 528 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.

    "На данный момент на исполнении находится 497,1 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментов. При этом с начала года это количество уменьшилось на 34,6 тыс. документов, то есть на 6,5% по сравнению с началом года", — отметила замминистра.

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    В конце марта министр юстиции Павел Петренко заявлял, что более 649 миллионов гривен алиментов взыскали в пользу детей с начала 2018 года в Украине.

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