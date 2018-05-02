За неуплату алиментов в розыск объявлены почти 9 тыс украинцев

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. За неуплату алиментов в розыск объявили 8778 украинцев, сообщает прес-служба Министерства юстиции со ссылкой на заместителя главы ведомства Светлану Глущенко.

Государственные исполнители взыскали с неплательщиков алиментов 1,1 млрд грн. Из них 355 млн грн взысканы благодаря применению установленных законом ограничений, отметила чиновник.

По словам Глущенко, с начала действия законодательных нововведений, то есть с 6 февраля, государственными исполнителями вынесено более 118 тыс. постановлений об установлении временного ограничения должникам в праве выезда за пределы Украины; более 119 тыс. должников ограничили в праве управлять транспортными средствами; более 119 тыс. человек ограничили в праве пользования оружием; вынесено более 119 тыс. постановлений об установлении временного ограничения должнику в праве охоты. Также судом вынесены 528 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.

"На данный момент на исполнении находится 497,1 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментов. При этом с начала года это количество уменьшилось на 34,6 тыс. документов, то есть на 6,5% по сравнению с началом года", — отметила замминистра.

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В конце марта министр юстиции Павел Петренко заявлял, что более 649 миллионов гривен алиментов взыскали в пользу детей с начала 2018 года в Украине.