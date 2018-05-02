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    Общество

    В Киеве через суд восстановились 260 копов, уволенных при переаттестации

    (обновлено: )11320
    Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в полиции достаточно сотрудников и "кадрового голода" нет.
    Полицейские. Архивное фото
    dumskaya.net

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Киеве суд восстановил 260 столичных полицейских, которые были уволены на этапе переаттестации.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Об этом заявил руководитель столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко в интервью УНН.

    "У нас в целом по полиции Киева были уволены примерно 11% по результатам аттестации, это примерно 800 человек. Уже в настоящее время есть решение суда о восстановлении 260 человек", — доложил он.

    Крищенко добавил, что некоторые судебные решения обжалуются и не все полицейские из 260 восстановленных судом сейчас приступили к своим обязанностям.

    Крищенко так же отпроверг "кадровый голод" в полиции.

    "Я бы не сказал "голод". Был достаточно серьезный некомплект в 2016 году, но уже с тех пор у нас было много наборов и выпусков. Вообще сегодня некомплект составляет около 10%. В 2016 году некомплект составлял чуть более 20%", — добавил он.

    Ранее сообщалось, что в Днепре часть состава Муниципальной полиции уволилась из-за назначения на должность главы Муниципальной полиции экс-беркутовца Андрея Ткаченко. 

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