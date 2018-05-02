Нацкорпус проведут в Одессе "мирный марш" к годовщине трагедии 2 мая

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КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Партия "Национальный корпус" (создана на базе полка "Азов") намерена провести "исключительно мирный" марш с участием более 1 500 человек по случаю годовщины трагедии в Одессе 2 мая.

Активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".

Жертвами трагедии с обеих сторон в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

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Памятные мероприятия в Одессе в этом году традиционно пройдут при повышенных мерах безопасности. В минувшем году в течение дня людей дважды эвакуировали с Куликова поля из-за сообщений о взрывчатке.

Обеспечивать порядок в Одессе будут более двух тысяч правоохранителей. С 30 апреля личный состав полиции области переведен на усиленный вариант несения службы. Правоохранители будут тщательно патрулировать центральною часть города, территорию Куликова поля и Соборной площади. На памятные мероприятия полиция будет пускать людей исключительно через рамки, чтобы никто не смог пронести оружие или гранаты.

Свою акцию 2 мая анонсировали пока только националисты, которые пройдут маршем по центральным улицам города. По информации главы одесской ячейки "Национального корпуса" Александра Дроздова участники марша пройдут от парка Шевченко до Соборной площади. Дроздов также сказал, что марш несет "исключительно мирный характер". Кроме того, он заявил, что националисты намерены проводить такой марш ежегодно.

"Количество людей (которые планируют принять участие в акции – ред.) – более 1,5 тысячи", — заявил Дроздов на пресс-конференции.

В свою очередь глава Одесской областной администрации Максим Степанов заверил, что у правоохранителей достаточно средств, чтобы не допустить провокаций в этот день и выразил уверенность, что мероприятия пройдут мирно.

"У нас есть опыт прошлого года. Вчера мы провели встречу вместе с миссией ЕС, которая работает в Одессе, относительно действий правоохранительных органов и общественных активистов, и все настроены исключительно на мирное проведение всех этих дат — и 2 мая, и 9 мая. Поэтому на данную минуту я уверен, что у нас пройдет все мирно и безопасно", — сказал Степанов.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за четыре года фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.