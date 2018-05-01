наверх
01.05.201814:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Крыму стартовал курортный сезон

    (обновлено: )14330
    По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, майские праздники традиционно обозначают переход к активной или высокой стадии курортного сезона.
    Открытие курортного сезона в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. В курортных городах Крыма начались торжественные мероприятия по открытию туристического сезона, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

    Включение подсветки на Крымском мосту
    Видео Крымский Мост
    Крымский мост подсветили синим цветом

    "Крым привлекателен для отдыха и туризма круглый год, но майские праздники традиционно обозначают переход к активной или высокой стадии курортного сезона. Во многих курортных городах и регионах организованы тематические фестивали и концертные программы, открыты двери музеев и презентуются новые турмаршруты, запланированы национальные и исторические реконструкции, а также патриотические мероприятия ко Дню Победы", — сказал РИА Новости Волченко.

    По его словам, Крым встречает майские праздники во всеоружии.

    "К майским праздникам Крым подготовился и инфраструктурно, и событийно. Увеличено количество оборудованных пляжей, открываются новые отели, реконструируются санатории, запланирован ряд событийных мероприятий. Погода стоит восхитительно теплая и подходящая для отдыха на свежем воздухе и даже у моря", — подчеркнул министр.

    В свою очередь глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в комментарии РИА Новости подчеркнул, что Крым среди российских регионов является одним из самых востребованных у туристов на майские праздники.

    "С майских праздников у нас стартует высокий сезон. Эти праздники являются своеобразной лакмусовой бумажкой. Мы оцениваем уровень подготовки к предстоящему сезону", — подчеркнул Черняк.

    Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В то же время, по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский военный
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Появилось видео с места нападения на нардепа Найема
    Криминальные войны в Украине: дерзкое избиение нардепа
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине