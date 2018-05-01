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    Россиянин пытался вывезти из Украины старинный самовар

    (обновлено: )10701
    В Погранслужбе сообщили, что пограничники Сумского отряда зафиксировали в багажном отделении старинный самовар 1870 года изготовления.
    Старинный самовар
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Россиянин попытался вывезти из Украины через пункт пропуска "Бачевск" старинный самовар, сообщает во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    "Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы при оформлении автомобиля Mitsubishi российской регистрации зафиксировали в багажном отделении старинный самовар 1870 года изготовления. Гражданин РФ направлялся указанной иномаркой на выезд из Украины через пункт пропуска "Бачевск", — говорится в сообщении.

    dpsu.gov.ua
    Старинный самовар

    Кроме того отмечается, что украинские пограничники также помешали гражданину Украины вывезти из страны через пункт пропуска "Новые Яриловичи" церковные книги. "Исходя из оценки и анализа рисков, военнослужащие Черниговского отряда инициировали углубленный осмотр иномарки. Общей межведомственной группой было обнаружено в автомобиле пять церковных книг, датированных 1900 годом", — отметили в пресс-службе.

    Все найденные предметы были изъяты и направлены на экспертизу для установления их исторической и культурной ценности.

    Ране сообщалось, что на окраине населенного пункта Обильное Сумской области сотрудники пограничного ведомства обнаружили в транспортном средстве тысячи живых утят, которых пытались незаконно перевезти через границу.

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