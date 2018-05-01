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    СБУ и полиция проводят спецоперацию в Одессе возле кинотеатра "Москва" - СМИ

    (обновлено: )54
    Согласно данным, в одной из машин служебная собака учуяла взрывчатку и силовики работают над разминированием. Оцеплен район возле кинотеатра "Москва".
    В Одессе СБУ проводит спецоперацию
    segodnya.ua

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В понедельник вечером, 30 апреля, в Одессе СБУ проводит спецоперацию, пишет "Сегодня".

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    Оцеплен район возле кинотеатра "Москва". С 21.00 полиция перекрыла улицу Варненскую между Генерала Петрова и Терешковой, машины пускают в объезд.

    Работают сотрудники полиции и спецназ СБУ. В одной из машин служебная собака учуяла взрывчатку и силовики работают над разминированием.

    "Устанавливается хозяин машины и подозрение на взрывчатку проверяется", – сообщила "Сегодня" Анна Шевченко, пресс-секретарь СБУ в Одесской области.

    Кроме того, на месте находится броневик СБУ.

    Напомним, 24 апреля спецназ Национального антикоррупционного бюро  в Киеве задержал работника СБУ, которого подозревают в вымогательстве взятки. Сотрудник спецслужбы требовал взятку у иностранцев. На следующий день стало известно, что "во время обысков НАБУ был найден кокаин и крупные суммы денег".

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