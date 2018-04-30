В Украине потеплеет до +28

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Температура воздуха в понедельник днем поднимется до +28 градусов в Украине, ожидается солнечная погода, без осадков, передает Укргидрометцентр.

На западе прогнозируется +25…+28 градусов, на востоке +23…+25 градусов.

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Такая же погода ожидается в центре страны — дневная температура составит +24…+27 градусов.

При этом на севере Украины воздух прогреется до +24…+28 градусов, а на юге +20…+27 градусов.

В Киеве установится солнечная погода, температура поднимется до +28 градусов.