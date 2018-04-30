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    Общество

    В Украине потеплеет до +28

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    На всей территории Украины ожидается солнечная погода, без осадков с переменной облачностью. Температура воздуха поднимется до +28 градусов.
    Жара в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Температура воздуха в понедельник днем поднимется до +28 градусов в Украине, ожидается солнечная погода, без осадков, передает Укргидрометцентр.

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    На западе прогнозируется +25…+28 градусов, на востоке +23…+25 градусов.

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    Такая же погода ожидается в центре страны — дневная температура составит +24…+27 градусов.

    При этом на севере Украины воздух прогреется до +24…+28 градусов, а на юге +20…+27 градусов.

    В Киеве установится солнечная погода, температура поднимется до +28 градусов.

    meteo.gov.ua
    Погода на 30 апреля 2018

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