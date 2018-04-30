В понедельник Украина отмечает День пограничника

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 30 апреля, украинские пограничники отметят свой профессиональный праздник.

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время выступления на Софийской площади в Киеве по случаю празднования 100-летия пограничной службы Украины, передает пресс-служба президента в Facebook.

"Как президент Украины и верховный главнокомандующий Вооруженных сил, я принял решение об изменении даты чествования профессионального праздника пограничников. Подписал указ об установлении Дня пограничника 30 апреля", — заявил президент.

По словам главы государства, этот праздник должен стать созвучным реальным событиям именно в Украине.

Как отметил Порошенко, 30 апреля 1918 года украинские войска установили свои символы около станции Колпаково. По его словам, этим армия обозначила границу Украины, которая является "исторической правопреемницей Украинской Народной Республики и Гетманской державы".

Ранее день пограничника отмечался в Украине 28 мая.