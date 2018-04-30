наверх
30.04.201805:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    В понедельник Украина отмечает День пограничника

    (обновлено: )4801
    Как отметил Порошенко, 30 апреля 1918 года украинские войска установили свои символы около станции Колпаково. По его словам, этим армия обозначила границу Украины.
    Украинский пограничник. Архивное фото
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 30 апреля, украинские пограничники отметят свой профессиональный праздник.

    Торжества по случаю 100-летия погранслужбы Украины в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Погранслужба Украины масштабно отметила 100-летие в центре Киева

    Об этом президент Петр Порошенко заявил во время выступления на Софийской площади в Киеве по случаю празднования 100-летия пограничной службы Украины, передает пресс-служба президента в Facebook.

    "Как президент Украины и верховный главнокомандующий Вооруженных сил, я принял решение об изменении даты чествования профессионального праздника пограничников. Подписал указ об установлении Дня пограничника 30 апреля", — заявил президент.

    По словам главы государства, этот праздник должен стать созвучным реальным событиям именно в Украине.

    Как отметил Порошенко, 30 апреля 1918 года украинские войска установили свои символы около станции Колпаково. По его словам, этим армия обозначила границу Украины, которая является "исторической правопреемницей Украинской Народной Республики и Гетманской державы".

    Ранее день пограничника отмечался в Украине 28 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи