Вдова Вороненкова сообщила об угрозах в свой адрес

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Вдова застреленного в Киеве экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что периодически получает угрозы из России.

"Они периодически (поступают — ред.). Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу — весь Messenger покрывается сразу этим всем. Как только немного спокойнее — меньше, но все равно идут", — сказала она в интервью "Радио Свобода".

Максакова не уточнила, от кого именно поступают эти угрозы.

По ее словам, ее бывший гражданский муж, гражданин России Владимир Тюрин, которого подозревают в организации убийства Вороненкова, лично не выходил с ней на связь после происшествия, но писал SMS. Кроме того, были сообщения от людей из его окружения.

"Пока я не заблокировала всех тех, кто выходил со мной на контакт от него — да, они там писали мне", — добавила она.

По словам Максаковой, она имеет вид на жительство в Украине и в посольство России обращаться не собирается.

"Я имею постоянный вид на жительство. Это дает возможность всю жизнь прожить в Украине. И через 3 или 4 года это позволяет также получить гражданство Украины", — сказала она.

Вороненкова застрелили 23 марта прошлого года в центре Киева. В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Тюрин — бывший гражданский супруг Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

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Вороненков уехал из РФ в Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в СК считают, что Вороненков пытался скрыться от следствия: бывшего депутата заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

Ранее Украина направила в Генеральный секретариат Интерпола материалы по розыску гражданина Российской Федерации Владимира Тюрина.