Пограслужба: на КПВВ в Донбассе гигантские очереди

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КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В субботу утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе в очередях ожидают 340 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:" Майорское "- 0/100;" Марьинка " —0/70; "Новотроицкое" — 40/50; "Гнутово" — 35/45 ", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, за минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 47,5 тысячи человек и более 6000 транспортных средств.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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