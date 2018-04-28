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    Пограслужба: на КПВВ в Донбассе гигантские очереди

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    В Погранслужбе сообщили, что за прошедшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 47,5 тысячи человек и более 6000 транспортных средств.
    Украинские военнослужащие проверяют документы на КПП
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В субботу утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе в очередях ожидают 340 автомобилей.

    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker
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    Об этом сообщает Госпогранслужба.

    "В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:" Майорское "- 0/100;" Марьинка " —0/70; "Новотроицкое" — 40/50; "Гнутово" — 35/45 ", — говорится в сообщении.

    По данным пограничников, за минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 47,5 тысячи человек и более 6000 транспортных средств.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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