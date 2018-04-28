Вооружаемся. Спецназ КОРД получит винтовки и автоматы из Германии

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КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. К концу года Нацполиция получит 250 современных винтовок для подразделения КОРД.

Об этом сообщила глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Также планируется, что в подразделения передадут несколько тысяч современных немецких автоматов, которыми будут пользоваться спецназовцы и патрульная полиция", — сказал Князев.

По его словам, до конца этого года все подразделения КОРДа будут обеспечены современным вооружением.

"Сейчас мы ждем поставку 250 современных винтовок европейского образца. Также намерены заключить соглашения и получить несколько тысяч современных немецких автоматов, которыми будут пользоваться, прежде всего, полиция спецназа и патрульная полиция. Мы берем это обязательство на себя, и до конца года мы его выполним", — подчеркнул глава Нацполиции.

По его словам, подразделения будут обеспечены форменной одеждой и необходимыми специальными средствами. Они помогут бойцам выжить в экстремальных условиях, а также задерживать преступников, максимально не причиняя им вреда.

Ранее Князев заявил, что в центральном аппарате Национальной полиции готовится приказ о кадровых ротациях, в том числе, и среди руководителей высшего эшелона.