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    Вооружаемся. Спецназ КОРД получит винтовки и автоматы из Германии

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    Как сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, оружие из Германии поможет бойцам выжить в экстремальных условиях, а также задерживать преступников.
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    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    УНИАН

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. К концу года Нацполиция получит 250 современных винтовок для подразделения КОРД.

    Юрий Зозуля
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    Об этом сообщила глава Национальной полиции Сергей Князев.

    "Также планируется, что в подразделения передадут несколько тысяч современных немецких автоматов, которыми будут пользоваться спецназовцы и патрульная полиция", — сказал Князев.

    По его словам, до конца этого года все подразделения КОРДа будут обеспечены современным вооружением.

    "Сейчас мы ждем поставку 250 современных винтовок европейского образца. Также намерены заключить соглашения и получить несколько тысяч современных немецких автоматов, которыми будут пользоваться, прежде всего, полиция спецназа и патрульная полиция. Мы берем это обязательство на себя, и до конца года мы его выполним", — подчеркнул глава Нацполиции.

    По его словам, подразделения будут обеспечены форменной одеждой и необходимыми специальными средствами. Они помогут бойцам выжить в экстремальных условиях, а также задерживать преступников, максимально не причиняя им вреда.

    Ранее Князев заявил, что в центральном аппарате Национальной полиции готовится приказ о кадровых ротациях, в том числе, и среди руководителей высшего эшелона.

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