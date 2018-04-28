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    Общество

    Нацполиция решила серьезно взяться за ромов в Киеве

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (254)

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    Согласно задумке, правоохранители окажут практическую помощь в обеспечении общественного порядка, а также готовы присоединиться к программе социализации представителей этнических меньшинств.
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Сергей Мазур/Facebook

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Национальная полиция создаст рабочую группу для защиты прав ромов в Киеве. В ее состав войдут представители местной власти, полицейские и правозащитники, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

    Роман Скрыпин. Архивное фото
    Фото со страницы Roman Paziuk на Facebook
    Журналист о разгоне лагеря ромов: Вы сочувствуете? Тогда пустите их в дом

    На днях члены радикальной организации "С14" разобрали и сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. В организации заявили, что покинуть парк ромов попросили в пятницу, 20 апреля. Часть "постояльцев" сразу ушла, другая — покинула лагерь перед так называемым "рейдом".

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    "Необходимость в создании такой группы продиктовано последними событиями, которые произошли в столице на Лысой горе. Чтобы защитить права этнических меньшинств, пострадавших от действий неизвестных, столичные полицейские совместно с представителями власти и правозащитных организаций разработают план совместных действий", — говорится в сообщении отдела коммуникаций полиции Киева. 

    По словам Князева, правоохранители окажут практическую помощь в обеспечении общественного порядка, а также готовы присоединиться к программе социализации представителей этнических меньшинств.

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    "Сегодня речь не идет о паспортизации населения, поскольку главный документ есть почти у каждого представителя этнических меньшинств. Нас беспокоит их образ жизни, условия проживания, уход за детьми, их обучение и своевременное оказание медицинской помощи. Мы готовы переориентировать работу участковых офицеров полиции, дополнить штат помощниками и консультантами, чтобы наши усилия дали положительный результат в решении этих вопросов", — пояснил глава Нацполиции.

    Радикалы С14
    Фото со страницы С14 в Facebook
    Порошенковский югенд. С14 - новые лидеры праворадикальной франшизы

    В свою очередь глава столичной полиции Андрей Крищенко напомнил, что правоохранители призывают участников инцидента на Лысой горе дать показания об этих событиях, "поскольку никаких обращений от потерпевшей стороны в полицию так и не поступило".

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    Напомним, полиция открыла два уголовных производства по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе. Производства открыты по двум статьям УК Украины: "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" и "хулиганство". Основанием для открытия уголовных производств стало видео разгона ромов, которое 25 апреля появилось в Интернете. 

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