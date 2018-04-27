Оператор "Vodafone-Украина" вернулся в ДНР

ДОНБАСС, 27 апр — РИА Новости Украина. Работа сотового оператора "Vodafone-Украина" на территории самопровозглашенной ДНР восстановлена, заявили в пятницу местные власти.

Ранее о восстановлении работы украинского оператора сообщили и в непризнанной ЛНР.

В середине января в самопровозглашенной ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Позже мобильная связь пропала и в самопровозглашенной ЛНР. В ДНР пригрозили взять под "внешнее управление" сеть "Vodafone-Украина".

"Нам наконец удалось согласовать приезд технических специалистов компании "Vodafone" в республику. При содействии министерства связи был проведен аудит состояния оборудования. Последние два дня совместными усилиями велись восстановительные мероприятия, и сегодня работа украинского оператора "Vodafone" была возобновлена", — говорится в заявлении.

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До вооруженного конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти самопровозглашенной ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell, однако связь "Vodafone-Украина" продолжала действовать в этих районах Донбасса.

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Незадолго до проблем со связью пресс-служба оператора "Vodafone Украина" сообщила, что с 9 января изменит тарифы для жителей, проживающих на территории непризнанных ДНР и ЛНР: для жителей этих территорий предусмотрен единый тариф – "Смартфон Стандартный", с абонентского счета ежедневно будут сниматься 3 гривны вне зависимости от того, пользуется человек связью или нет. Также абоненты не имеют права отказаться от перевода на такой тариф и не смогут выбрать любой другой. Тем не менее позже Vodafone пообещал не вводить спецтарифы для жителей Донбасса.