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    Во Львове возмущенные пассажиры заблокировали движение электричек

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    Причиной блокировки стало недовольство нехваткой места в электропоездах. После того, как все пассажиры не смогли поместиться в вагонах, часть людей заблокировала пути.
    Во Львове возмущенные пассажиры заблокировали движение электричек
    Zaxid.net

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В пятницу, 27 апреля, в 18:45 патрульная полиция во Львове получила обращение о блокировании группой лиц железнодорожных путей на станции "Скнилов", на ул. Авиационной, 2, сообщает Zaxid.net со ссылкой на данные правоохранителей.

    По информации полиции, около 200 человек вышли на железнодорожное полотно и заблокировали движение электропоезда.

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    Причиной блокировки стало недовольство нехваткой места в электропоездах. После того, как все пассажиры не смогли поместиться в вагонах, часть людей заблокировала пути.

    По словам одного из пассажиров, Ореста Олеськива, непосредственно в блокировании принимали участие несколько десятков человек, а толпа пассажиров стояла рядом с поездом. Он также добавил, что люди заблокировали два электропоезда — Львов-Мукачево и Львов-Трускавец.

    Люди требовали увеличить количество вагонов с 4 до 6. На месте инцидента прибыли руководители полиции и железной дороги.

    Около 21:00 движение на путях разблокировали. Пассажиров, которые не поместились на станции "Скнилов", во Львов подвезла электричка, которая возвращалась из Мукачево. Оттуда они смогут добраться домой на автобусах.

    Напомним, ранее в городе Васильков Киевской области местные жители перекрыли улицу: люди пересекают проезжую часть по пешеходному переходу, разворачиваются и идут назад.

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