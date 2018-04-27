Во Львове возмущенные пассажиры заблокировали движение электричек

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В пятницу, 27 апреля, в 18:45 патрульная полиция во Львове получила обращение о блокировании группой лиц железнодорожных путей на станции "Скнилов", на ул. Авиационной, 2, сообщает Zaxid.net со ссылкой на данные правоохранителей.

По информации полиции, около 200 человек вышли на железнодорожное полотно и заблокировали движение электропоезда.

Причиной блокировки стало недовольство нехваткой места в электропоездах. После того, как все пассажиры не смогли поместиться в вагонах, часть людей заблокировала пути.

По словам одного из пассажиров, Ореста Олеськива, непосредственно в блокировании принимали участие несколько десятков человек, а толпа пассажиров стояла рядом с поездом. Он также добавил, что люди заблокировали два электропоезда — Львов-Мукачево и Львов-Трускавец.

Люди требовали увеличить количество вагонов с 4 до 6. На месте инцидента прибыли руководители полиции и железной дороги.

Около 21:00 движение на путях разблокировали. Пассажиров, которые не поместились на станции "Скнилов", во Львов подвезла электричка, которая возвращалась из Мукачево. Оттуда они смогут добраться домой на автобусах.

Напомним, ранее в городе Васильков Киевской области местные жители перекрыли улицу: люди пересекают проезжую часть по пешеходному переходу, разворачиваются и идут назад.

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