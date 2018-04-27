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    Общество

    На суде по делу Бубенчика произошел форс-мажор

    Тема:

    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика (122)

    (обновлено: )59902
    По данным СМИ, оператор одного из телеканалов случайно выключил компьютер секретаря суда, записи с судебного заседания не сохранились. Объявлен технический перерыв.
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух беркутовцев в феврале 2014 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В заседании Печерского райсуда Киева, на котором рассматривается вопрос об избрании меры пресечения активисту Ивану Бубенчику, объявлен технический перерыв.

    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух беркутовцев в феврале 2014 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Признался, но невиновен? Суд над активистом Майдана Бубенчиком

    Ранее Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута".

    "Объявляю перерыв на 10 минут по техническим причинам, перестал работать компьютер", — объявил судья Алексей Соколов, сообщает Укринформ.

    Как выяснилось, оператор одного из телеканалов случайно выключил компьютер секретаря суда, записи с судебного заседания не сохранились.

    Работница суда вызвала полицию для фиксации случая, оператор уже дал показания правоохранителям.

    Всех участников процесса перевели в другой зал суда, перерыв  продолжается.

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