На суде по делу Бубенчика произошел форс-мажор

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В заседании Печерского райсуда Киева, на котором рассматривается вопрос об избрании меры пресечения активисту Ивану Бубенчику, объявлен технический перерыв.

Ранее Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута".

"Объявляю перерыв на 10 минут по техническим причинам, перестал работать компьютер", — объявил судья Алексей Соколов, сообщает Укринформ.

Как выяснилось, оператор одного из телеканалов случайно выключил компьютер секретаря суда, записи с судебного заседания не сохранились.

Работница суда вызвала полицию для фиксации случая, оператор уже дал показания правоохранителям.

Всех участников процесса перевели в другой зал суда, перерыв продолжается.