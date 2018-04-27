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    Пенсионерке дали срок за кражу колбасы и конфет из магазина

    (обновлено: )32903
    Как сообщает пресс-служба Белопольского районного суда Сумской области, 74-летняя женщина систематически крала продукты питания - колбасы, конфеты, десерты, из супермаркета.
    Колбаса
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Белопольский районный суд Сумской области приговорил пожилую женщину к 2 годам и шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год и шесть месяцев за кражу продуктов из супермаркета, сообщает в пятницу пресс-служба суда.

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    Женщина совершала кражи продуктов в местном супермаркете. Покупки пенсионерка оплачивала частично, а остальные прятала в сумке.

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    "За систематические кражи колбас и конфет из супермаркета осуждена пенсионерка 1944 года", — сообщают в пресс-службе.

    В сообщении подробно перечислены дни и продукты, украденные 74-летней женщиной (см. список). В их числе — колбасы, конфеты, десерты.

    Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185 УК Украины.

    Ранее сообщалось, что с начала 2018 года в Украине подорожали все виды мяса, кроме курятины.

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