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    Общество

    Порошенко перенес празднование Дня пограничника

    (обновлено: )14902
    По словам президента Петра Порошенко, праздник Дня пограничника должен стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине.
    День пограничника в Украине
    @poroshenko

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля, об этом глава государства сообщил по случаю 100-летия пограничной службы Украины на Софийской площади в Киеве.

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    "Как президент и Верховный главнокомандующий ВСУ я принял решение об изменении даты празднования профессионального праздника пограничников. Подписал Указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля на честь 100-летия нашей пограничной службы", — заявил Порошенко.

    Президент отметил, что "этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского государства".

    ​Как известно, ранее День пограничника отмечался в Украине 28 мая.

    ​Ранее сообщалось, что Порошенко сказал, что Вооруженные силы РФ готовы в любой момент к полномасштабному вторжению в Украину.

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