Порошенко перенес празднование Дня пограничника

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля, об этом глава государства сообщил по случаю 100-летия пограничной службы Украины на Софийской площади в Киеве.
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"Как президент и Верховный главнокомандующий ВСУ я принял решение об изменении даты празднования профессионального праздника пограничников. Подписал Указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля на честь 100-летия нашей пограничной службы", — заявил Порошенко.
Президент отметил, что "этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского государства".
— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 апреля 2018 г.
Как известно, ранее День пограничника отмечался в Украине 28 мая.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Порошенко сказал, что Вооруженные силы РФ готовы в любой момент к полномасштабному вторжению в Украину.