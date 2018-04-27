Порошенко перенес празднование Дня пограничника

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля, об этом глава государства сообщил по случаю 100-летия пограничной службы Украины на Софийской площади в Киеве.

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"Как президент и Верховный главнокомандующий ВСУ я принял решение об изменении даты празднования профессионального праздника пограничников. Подписал Указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля на честь 100-летия нашей пограничной службы", — заявил Порошенко.

Президент отметил, что "этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского государства".

— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 апреля 2018 г.

​Как известно, ранее День пограничника отмечался в Украине 28 мая.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 апреля 2018 г.

​Ранее сообщалось, что Порошенко сказал, что Вооруженные силы РФ готовы в любой момент к полномасштабному вторжению в Украину.