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    В Киеве СБУ заблокировала ретрансляцию российских телеканалов

    (обновлено: )16403
    По данным СБУ, подпольный телекомцентр действовал на территории одного из торговых центров Святошинского района столицы под видом предоставления услуг официальных ТВ-провайдеров.
    СБУ сообщила о блокировании российских телеканалов в Киеве
    Фото СБУ

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Киеве ретрансляцию запрещенных российских телеканалов, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

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    При этом в СБУ не уточнили, ретрансляция каких именно каналов была заблокирована.

    "Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой блокировали в Киеве ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов. Оперативники спецслужбы установили, что подпольный телекомцентр действовал на территории одного из торговых центров Святошинского района столицы под видом предоставления услуг официальных ТВ-провайдеров. Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали "клиентам" возможность просмотра запрещенных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания российских пропагандистских каналов", — говорится в сообщении.

    По данным Службы безопасности, в результате обысков в подпольном центре и у организаторов правоохранители изъяли оборудование для декодирования спутниковой связи, карточки доступа к сетям спутникового телевидения и серверы.

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    По информации СБУ, организаторы телекомцентра предоставляли услуги тысячам абонентов, транслируя почти несколько десятков запрещенных в Украине каналов. Возбуждено уголовное дело по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин".

    В Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.

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