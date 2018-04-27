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    Общество

    Пятница обещает быть дождливой - прогноз

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    Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Укране днем температура воздуха составит от 13 до 25 градусов, теплее всего на востоке и юге страны.
    Погода. Дождь
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В пятницу синоптики обещают дожди во всех регионах, кроме запада. Днем температура воздуха составит от 13 до 25 градусов. Теплее всего сегодня на востоке и юге, сообщает Укргидрометцентр.

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    На западе переменная облачность без осадков.  Днем от 16 до 19. На севере дождь, днем от 13 до 18. В центре осадки возможны в Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях. Днем от 16 до 19. На востоке дождь, днем от 17 до 25. На юге дождь, днем от 20 до 25.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды на пятницу

    В Киеве 27 апреля дневная температура составит до 18 градусов. Днем дождь.

    Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что на майские праздники в Украине будет теплая погода, местами грозы.

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