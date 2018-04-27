Пятница обещает быть дождливой - прогноз

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В пятницу синоптики обещают дожди во всех регионах, кроме запада. Днем температура воздуха составит от 13 до 25 градусов. Теплее всего сегодня на востоке и юге, сообщает Укргидрометцентр.

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На западе переменная облачность без осадков. Днем от 16 до 19. На севере дождь, днем от 13 до 18. В центре осадки возможны в Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях. Днем от 16 до 19. На востоке дождь, днем от 17 до 25. На юге дождь, днем от 20 до 25.

Укргидрометцентр Прогноз погоды на пятницу

В Киеве 27 апреля дневная температура составит до 18 градусов. Днем дождь.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что на майские праздники в Украине будет теплая погода, местами грозы.