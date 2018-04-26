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    Общество

    В Украине запретили аспирин

    (обновлено: )50712
    Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотикам ввела запрет на препарат после смерти пациента.
    Таблетки. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на серию препарата "Ацетилсалициловая кислота" (аспирин) производства украинской фармацевтической компании "Лубныфарм".

    Таблетки. Архивное фото
    Marianna OSKO/EAST NEWS
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    Информация о запрете появилась на сайте Госслужбы.

    Введен временный запрет на лекарства (серия 150717, "Ацетилсалициловая кислота", таблетки по 500 мг в блистерах №10) из-за сообщения о смерти пациента, который применял препарат именно этой серии.

    Госслужба обязала проверить все субъекты хозяйствования на наличие запрещенной серии этого препарата и в случае обнаружения изъять из обращения все образцы и поместить под карантин до следующего распоряжения ведомства. 

    Напомним, ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, ввела полный запрет на продажу, хранение и реализацию лекарственного препарата "Пектолван Ц".

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