Апрель весенний. В Украину идут заморозки

Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"По сообщению Укргидрометцентра, 28 апреля ночью в западных и северных областях, Киевской области на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", — говорится в сообщении.

Напомним, появился прогноз погоды на майские праздники в Украине.