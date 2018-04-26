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    Общество

    Апрель весенний. В Украину идут заморозки

    (обновлено: )22820
    По сообщению Укргидрометцентра, 28 апреля ночью в западных и северных областях, Киевской области на поверхности почвы местами заморозки 0-3.
    Заморозки
    Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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    "По сообщению Укргидрометцентра, 28 апреля ночью в западных и северных областях, Киевской области на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", — говорится в сообщении.

    Напомним, появился прогноз погоды на майские праздники в Украине.

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