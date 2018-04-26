Умер украинский литературовед и писатель

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Украинский литературовед, писатель, журналист и преподаватель Сергей Иванюк (литературный псевдоним — Сергей Оксеник) умер в ночь на четверг на 67-м году жизни.

О смерти Иванюка сообщили ряд пользователей Facebook.

"Каждый из нас мечтает о преподавателе, который интересный, мудрый, с классным чувством юмора и умеет разжевать так, что запомнится помнится на всю жизнь… Память о вас самая", — пишет Ирина Ковбаса.

"Курс "Основы литературного творчества" — среди самых светлых воспоминаний из Могилянки (Киево-Могилянской академии — Ред.). Serhiy Ivanyuk, спасибо за позитивную атмосферу, мудрые советы и просто за то, что Вы были", — написала Надежда Козловская.

Сергей Семенович Иванюк родился 7 января 1952 года в Николаеве, окончил факультет журналистики Киевского университета имени Шевченко. Иванюк был одним из инициаторов и вдохновителей возрождения Киево-Могилянской академии. После ее открытия в 1992 году стал деканом факультета гуманитарных наук, а с 1994 по 2000 год был ректором НаУКМА.

До последнего работал на кафедре литературоведения Киево-Могилянской академии.

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Читателям он известен как писатель Сергей Оксенюк. В 2004 году вышла первая книга его приключенческо-фантастической трилогии "Лісом, небом, водою" ("Лисий"). В апреле 2018 года состоялась презентация его нового романа — "Вбивство п’яної піонерки".

Накануне в Риме (Италия) от сердечного приступа скончался известный украинский геолог и исследователь Антарктиды Виталий Вернигоров, который возвращался после двухнедельной антарктической экспедиции.