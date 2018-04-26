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    Общество

    Крупнейшая детская больница Харькова срочно закрыта на карантин - соцсети

    (обновлено: )36510
    Родители больных детей сообщают о ЧП в Харьковской областной детской больнице. Медики в буквальном смысле показывают на пальцах, что закрыты и не дают никаких пояснений пациентам.
    Больница. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Харьковская областная детская больница в срочном порядке закрыта на карантин, пациенты не могут попасть в помещение клиники несмотря на предварительную запись.

    О закрытии больницы стало известно из сообщений пользователей приложения для мам и беременных Momlife.

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    Обеспокоенные пользователи приложения пишут, что работники больницы отказываются общаться: "Мы были записаны на допплер в кардиоцентр, приехали утром, а больница закрыта, звонили на мобильный им, говорят чрезвычайная ситуация, карантин срочный, до 9 мая будет закрыта вся больница".

    Сообщения в приложении Momlife о ЧП в Харьковской областной детской больнице

    "Нам даже дверь сегодня не открыли, через стекло на пальцах объяснили, что закрыты, ну а на двери просто висит, что карантин, без информации на сколько это и т.д", — пишет также пользователь Юлия Жадко.

    Сообщения в приложении Momlife о ЧП в Харьковской областной детской больнице

    В комментариях ей отвечают, что наиболее вероятная причина карантина и строгих мер — вспышка кори, которая недавно была зафиксирована в Украине и в частности в Харьковской области.

    Сообщения в приложении Momlife о ЧП в Харьковской областной детской больнице

    Ранее сообщалось, что с начала 2018 года в харьковском регионе зафиксированы 54 случая заболевания корью. За последнюю неделю госпитализированы шесть детей от 2 до 17 лет и десять взрослых.

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