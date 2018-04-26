В Украине не будет вузов, зато появятся "доценты искусств"

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Кабмин отменил термин "высшее учебное заведение", заменив его на "учреждение высшего образования", приведя нормативные акты в соответствие с законом об образовании. Решение принято на заседании правительства в среду, 25 апреля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Согласно постановлению Кабмина, документ облегчает требования для получения ученых званий для лиц с инвалидностью первой группы.

Также правительство уравняло возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.

"В предыдущей редакции порядка ученое звание доцента присваивалось деятелям культуры и искусств, которые имеют общественное признание, в результате чего получили почетное звание "Народный артист Украины", "Народный художник Украины", "Народный архитектор Украины", "Заслуженный деятель искусств". Теперь этот список расширен званиями "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный художник Украины", "Заслуженный архитектор Украины", "Заслуженный работник культуры Украины", "Заслуженный мастер народного творчества Украины", — пояснил заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки назвало максимальные объемы госзаказа на прием в учреждения высшего образования в 2018 году.