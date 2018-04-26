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    Общество

    В одесской квартире организовали оружейный цех

    (обновлено: )64
    По данным СБУ, в одесской квартире одного из участников преступной группировки злоумышленники собирали образцы вооружения для продажи. Клиентов подыскивали через специализированные форумы в интернете.
    Изъятое оружие в одесской квартире
    facebook.com/SecurSerUkraine

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе организованную группировку, которая специализировалась на контрабанде и продаже огнестрельного оружия на территории страны, сообщает утром в четверг пресс-служба ведомства.

    Установлено, что двое жителей Одессы организовали незаконную переправку из стран Западной Европы и США комплектующих к стрелковому оружию: дельцы получали "товар" через сервисы международной почтовой связи. В дальнейшем в квартире одного из участников группировки злоумышленники собирали образцы вооружения для продажи. Клиентов подыскивали через специализированные форумы в интернете.

    facebook.com/SecurSerUkraine
    Изъятое оружие в одесской квартире

    "Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли большое количество нарезного огнестрельного оружия и комплектующих иностранного производства, а также патроны различного калибра. Изъятые образцы огнестрельного оружия переданы на экспертизу", — сказано в сообщении.

    Открыто уголовное производство.

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    Кроме того, в городе Подольск Одесской области сотрудники СБУ изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы. У него изъяли револьвер системы Наган и боевую гранату Ф-1 с запалом, а также патроны калибра 5,45 и 9 мм.

    Ранее Нацполиция выложила кадры задержания группировки, продававшей оружие в Киеве.

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