Журналист о разгоне лагеря ромов: Вы сочувствуете? Тогда пустите их в дом

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Скандально известный журналист Роман Скрыпин подключился к горячей общественной дискуссии, спровоцированной недавним жестким разгоном лагеря ромов в Голосеевском районе Киева.

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На днях члены радикальной организации "С14" разобрали и сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. В организации заявили, что покинуть парк ромов попросили в пятницу, 20 апреля. Часть "постояльцев" сразу ушла, другая — покинула лагерь перед так называемым "рейдом".

"Я очень sorry. Лагерь. Ромов (цыган). На Лысой горе? Вы сочувствуете? Тогда разместите лагерь у себя во дворе. Или просто пустите в дом. И почитайте для них вслух Маркса", — написал Скрыпин на своей странице в Facebook.

Facebook Романа Скрыпина Комментарий журналиста Романа Скрыпина

Подогревая полемику, журналист также высказал сомнение о том, что радикалов из "С14" стоит сравнивать с фашистами.

Напомним, полиция открыла два уголовных производства по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе. Производства открыты по двум статьям УК Украины: "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" и "хулиганство".

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Основанием для открытия уголовных производств стало видео разгона ромов, которое 25 апреля появилось в Интернете.