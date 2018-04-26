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    Общество

    Журналист о разгоне лагеря ромов: Вы сочувствуете? Тогда пустите их в дом

    (обновлено: )16721
    Скандальный журналист иронично высказался о шумихе относительно разгона лагеря ромов на Лысой горе в Киеве, которая возникла после публикации соответствующего видео в сети.
    Роман Скрыпин. Архивное фото
    Фото со страницы Roman Paziuk на Facebook

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Скандально известный журналист Роман Скрыпин подключился к горячей общественной дискуссии, спровоцированной недавним жестким разгоном лагеря ромов в Голосеевском районе Киева. 

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    На днях члены радикальной организации "С14" разобрали и сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. В организации заявили, что покинуть парк ромов попросили в пятницу, 20 апреля. Часть "постояльцев" сразу ушла, другая — покинула лагерь перед так называемым "рейдом".

    "Я очень sorry. Лагерь. Ромов (цыган). На Лысой горе? Вы сочувствуете? Тогда разместите лагерь у себя во дворе. Или просто пустите в дом. И почитайте для них вслух Маркса", — написал Скрыпин на своей странице в Facebook.

    Facebook Романа Скрыпина
    Комментарий журналиста Романа Скрыпина

    Подогревая полемику, журналист также высказал сомнение о том, что радикалов из "С14" стоит сравнивать с фашистами. 

    Напомним, полиция открыла два уголовных производства по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе. Производства открыты по двум статьям УК Украины: "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" и "хулиганство".

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    Основанием для открытия уголовных производств стало видео разгона ромов, которое 25 апреля появилось в Интернете. 

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