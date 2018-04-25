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    Умер известный украинский исследователь Антарктиды

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    По информации пресс-службы Министерства образования и науки, во время пребывания на станции Вернадского геолог не жаловался на здоровье, однако в Италии, где он должен был пересесть на рейс в Украину, ученому резко стало плохо.
    Виталий Вернигоров
    newsone.ua

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В среду в Риме от сердечного приступа скончался известный украинский геолог и исследователь Антарктиды Виталий Вернигоров, который возвращался после двухнедельной антарктической экспедиции, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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    "Несмотря на почтенный возраст он присоединился к команде сезонной экспедиции, отправившейся на станцию "​​Академик Вернадский" в конце марта этого года. Там ученый занимался отбором геологических образцов донных отложений, эхолотной съемкой акваторий, наблюдениями за уровнем моря", — сказано в сообщении.

    Во время пребывания на станции Вернадского геолог не жаловался на здоровье, однако в Италии, где он должен был пересесть на рейс в Украину, ученому резко стало плохо.

    Ученый начал свой исследовательский путь в морских экспедициях 1980-х годов, работал в Атлантике и Индийском океане, ходил в кругосветное плавание. Был участником легендарной первой украинской антарктической экспедиции, потом много раз зимовал в Антарктиде и участвовал в сезонных исследованиях.

    69-летний Виталий Вернигоров проводил различные геолого-геофизические исследования, был сотрудником Института геологии НАН Украины.

    Ранее сообщалось, что на западе Антарктиды произошел откол гигантской части ледника Ларсен С, в результате чего образовался один из огромнейших айсбергов в истории весом в триллион тонн, площадью около 6 тыс. кв. км

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