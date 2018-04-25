Львовский Монумент славы обнесли забором

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Монумент славы на улице Стрыйской во Львове, который планируют демонтировать, огородили забором, сообщает УНН.

В настоящее время ограждена его основная часть.

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"Решение об ограждении Монумента должно снять любое напряжение. Такое ограждение нужно для того, чтобы начать демонтажные работы Монумента. Такое ограждение для того, чтобы ничем не угрожать людям. Демонтаж начнут со стелы", — сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

unn.com.ua Монумент славы на улице Стрыйской во Львове обнесли забором

Исполнительный комитет Львовского горсовета 18 апреля согласовал выделение средств на ограждение Монумента славы во Львове. На работы выделено 413,6 тысячи гривен. Горсовет принял решение о демонтаже аварийных конструкций в Монументе.





Монумент славы — мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне, расположенный во Львове.