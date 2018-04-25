Не замуровывать! В Днепре разрешили пускать в подвалы бездомных котов

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Власти Днепра приняли решение разрешить пускать бездомных котов в подвалы и на чердаки для ловли мышей.

"В Днепре коты будут осуществлять естественную дератизацию и иметь свободный доступ в подвальные помещения и чердаков в домах. Такое решение депутаты поддержали большинством голосов на 31-й очередной сессии горсовета, выполнив просьбу жителей города, которые обратились с соответствующей петицией. Коммунальные жилищные предприятия должны не только следить за надлежащим состоянием подвалов и чердаков, но и предотвращать изоляцию там котов", — сообщает пресс-служба горсовета

Отлавливать бездомных котов коммунальным службам разрешено только для обследования на наличие заболеваний, стерилизации и вакцинации или для передачи новым хозяевам.

Ранее сообщалось, что в Киеве "Команда спасения животных" вызволила из супермаркета кота, который поселился в отделе в сосисками и никак не хотел добровольно покидать обжитое место.