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    Общество

    В Украине запретили корейскую вакцину от гепатита

    (обновлено: )9020
    Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила приняла решение о запрете вакцины после летального случая.
    Вакцинация
    PHILIPPE DESMAZES / AFP

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила временно продавать и использовать корейскую вакцину от гепатита, соответствующий документ опубликован на официальном сайте.

    По данным Госсслужбы, решение о временном запрете принято из-за сообщения о случае с летальным исходом после применения препарата.

    Гепатит — воспалительные заболевания печени, как правило вирусного происхождения.

    Ранее сообщалось, что Украина получила от Детского фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF) 800 тысяч доз вакцин против кори.

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