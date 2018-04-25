В Украине запретили корейскую вакцину от гепатита

PHILIPPE DESMAZES / AFP

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила временно продавать и использовать корейскую вакцину от гепатита, соответствующий документ опубликован на официальном сайте.

По данным Госсслужбы, решение о временном запрете принято из-за сообщения о случае с летальным исходом после применения препарата.

Гепатит — воспалительные заболевания печени, как правило вирусного происхождения.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Детского фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF) 800 тысяч доз вакцин против кори.