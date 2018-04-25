Погранслужба назвала самую популярную страну для путешествий

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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Самым популярным среди жителей Украины направлением для путешествий остается Польша.

"Традиционно наиболее популярным направлением для путешествий у граждан остается Польша, наименее — Словакия", — говорится в сообщении Погранслужбы.

За последние 4 года через пограничный контроль пропустили 337,6 миллиона человек и 74,28 миллиона транспортных средств. Ежегодно пассажиропоток постоянно возрастал в среднем на 10%.

Напомним, после окончания пасхальных праздников рекордные очереди на границе фиксировались практически на всех КПП на западной границе Украины по направлению к Польше, Словакии и Венгрии.