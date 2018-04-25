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    Общество

    Погранслужба назвала самую популярную страну для путешествий

    (обновлено: )434
    В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что украинцы уже традиционно выбирают для путешествий Польшу.
    Система контроля биометрических данных иностранцев
    facebook.com/mvs.gov.ua

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Самым популярным среди жителей Украины направлением для путешествий остается Польша. 

    "Традиционно наиболее популярным направлением для путешествий у граждан остается Польша, наименее — Словакия", — говорится в сообщении Погранслужбы.

    За последние 4 года через пограничный контроль пропустили 337,6 миллиона человек и 74,28 миллиона транспортных средств. Ежегодно пассажиропоток постоянно возрастал в среднем на 10%.

    Напомним, после окончания пасхальных праздников рекордные очереди на границе фиксировались практически на всех КПП на западной границе Украины по направлению к Польше, Словакии и Венгрии.

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