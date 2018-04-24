В Харькове намерены приостановить работу пяти ТЦ

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КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям хочет приостановить работу пяти торгово-развлекательных объектов в Харькове после проверок на пожарную безопасность, сообщила во вторник пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным пресс-службы, в Харькове насчитывается 672 объекта с массовым пребыванием людей. Спасатели уже проверили 88 таких объектов, во время проверки на этих объектах обнаружили почти 1,3 тысячи нарушений.

"Руководителям вручили акты и предписания на устранение нарушений, 73 руководителя привлечены к административной ответственности. Готовятся иски в суд для приостановки работы пяти торгово-развлекательных объектов, в том числе ТРЦ "Дафи". После проверки на каждом объекте были проведены учения", — цитирует начальника Харьковского городского отделения управления Госслужбы по ЧС в Харьковской области Владимира Юрченко пресс-служба.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман в связи с пожаром в Кемерово поручил МВД, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и местным властям начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, школ и детских садов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли, по уточненным данным, 60 человек, в том числе 41 ребенок.