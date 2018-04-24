наверх
24.04.201818:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.13- 0.05
  • EUR31.97- 0.25
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украинец придумал "бонус" для продажи боевых снарядов

    (обновлено: )7020
    Житель села Довгаловка в Хмельницкой области задержан при попытке сбыть семь боевых снарядов времен Второй мировой войны. Он продавал их по цене шести - по 1,5 тысячи гривен, седьмой шел как бонус.
    Боевые снаряды времен Второй мировой войны, изъятые в Хмельницкой области
    hm.npu.gov.ua

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Житель Хмельницкой области пытался продать боевые снаряды времен Второй мировой войны по 250 гривен (9,5 доллара) за штуку, а при покупке шести боеприпасов седьмой предлагал бесплатно в качестве бонуса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областной полиции.

    Контрабанда оружия
    СБУ
    "Черный рынок" оружия бьет рекорды: растут спрос, цены

    "Полицейские разоблачили 31-летнего жителя села Довгаловка Белогорского района при попытке сбыть 7 боевых снарядов времен Второй мировой войны. Один оценил в 250 гривен (9,5 доллара) и искал покупателей. Семь снарядов продавал по цене шести — по 1,5 тысячи гривен (57 долларов). Седьмой шел как бонус", — говорится в сообщении ведомства.

    Также сообщается, что в каждом снаряде было около 100 грамм взрывчатого вещества. Пиротехниками боеприпасы обезврежены на военном полигоне.

    Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

    Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Ранее полицейские обнаружили под мостом в Черкасской области тайник боеприпасов, среди них — более двух килограммов взрывчатки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Наезд на пешеходов в Торонто
    Торонто. Смертельный наезд авто на пешеходов
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку