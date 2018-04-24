Украинец придумал "бонус" для продажи боевых снарядов

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Житель Хмельницкой области пытался продать боевые снаряды времен Второй мировой войны по 250 гривен (9,5 доллара) за штуку, а при покупке шести боеприпасов седьмой предлагал бесплатно в качестве бонуса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областной полиции.

"Полицейские разоблачили 31-летнего жителя села Довгаловка Белогорского района при попытке сбыть 7 боевых снарядов времен Второй мировой войны. Один оценил в 250 гривен (9,5 доллара) и искал покупателей. Семь снарядов продавал по цене шести — по 1,5 тысячи гривен (57 долларов). Седьмой шел как бонус", — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что в каждом снаряде было около 100 грамм взрывчатого вещества. Пиротехниками боеприпасы обезврежены на военном полигоне.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Ранее полицейские обнаружили под мостом в Черкасской области тайник боеприпасов, среди них — более двух килограммов взрывчатки.