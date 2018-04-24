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    Общество

    Минэнерго прокомментировало взлом сайта

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    По данным Минэнерго Украины, создана рабочая группа, привлечены специалисты IT-безопасности, которые проводят анализ причин и планируют возобновить работу сайта в ближайшее время.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины привлекло специалистов в сфере IT-безопасности для возобновления работы сайта.

    "Работа официального сайта Минэнергоугля временно остановлена в связи с техническими причинами. Создана рабочая группа, привлечены специалисты IT-безопасности, которые проводят анализ причин и планируют возобновить работу сайта в ближайшее время", — говорится в сообщении министерства на странице в Facebook.

    Ранее неизвестные взломали сайт министерства энергетики, требуют 0,1 биткоина (около 930 долларов) за его разблокировку.

    Скриншот сайта Минэнерго
    Хакеры заблокировали сайт Минэнерго, 24 апреля 2018

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