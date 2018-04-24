Минэнерго прокомментировало взлом сайта

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины привлекло специалистов в сфере IT-безопасности для возобновления работы сайта.

"Работа официального сайта Минэнергоугля временно остановлена в связи с техническими причинами. Создана рабочая группа, привлечены специалисты IT-безопасности, которые проводят анализ причин и планируют возобновить работу сайта в ближайшее время", — говорится в сообщении министерства на странице в Facebook.

Ранее неизвестные взломали сайт министерства энергетики, требуют 0,1 биткоина (около 930 долларов) за его разблокировку.