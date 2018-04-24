наверх
24.04.201811:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.13- 0.05
  • EUR31.97- 0.25
Рубрики
Ещё
    Общество

    У жителя Херсонской области изъяли сотни патронов

    24
    По данным областной полиции, у жителя одного из сел Новотроицкого районе изъяли 205 патронов к нарезному оружию. Мужчина пояснил, что часть патронов якобы нашел на свалке.
    Изъятые в Херсонской области патроны
    hr.npu.gov.ua

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 200 патронов у жителя одного из сел Новотроицкого района Херсонской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления полиции.

    Контрабанда оружия
    СБУ
    "Черный рынок" оружия бьет рекорды: растут спрос, цены

    "В ходе операции "Оружие" участковые офицеры полиции изъяли у жителя Новотроицкого района 205 патронов к нарезному оружию. Мужчина пояснил, что часть патронов якобы нашел на свалке, еще часть обменял для пополнения собственной коллекции", — говорится в сообщении.

    Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

    Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Ранее полицейские обнаружили под мостом в Черкасской области тайник боеприпасов, среди них — более двух килограммов взрывчатки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Наезд на пешеходов в Торонто
    Торонто. Смертельный наезд авто на пешеходов
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку