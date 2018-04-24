У жителя Херсонской области изъяли сотни патронов

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 200 патронов у жителя одного из сел Новотроицкого района Херсонской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления полиции.

"В ходе операции "Оружие" участковые офицеры полиции изъяли у жителя Новотроицкого района 205 патронов к нарезному оружию. Мужчина пояснил, что часть патронов якобы нашел на свалке, еще часть обменял для пополнения собственной коллекции", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Ранее полицейские обнаружили под мостом в Черкасской области тайник боеприпасов, среди них — более двух килограммов взрывчатки.