Хакеры взломали сайт Минэнерго и требуют биткоины

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Хакеры во вторник взломали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По состоянию на 10:05 сайт Минэнерго не работает. Неизвестные требуют 0,1 биткоина за разблокирование его работы. Судя по запущенному таймеру, у Минэнерго осталось менее 10 часов.

Скриншот сайта Минэнерго Хакеры заблокировали сайт Минэнерго, 24 апреля 2018

"Ваши важные файлы сайта зашифрованы. Многие из ваших.php,.css,.js и других файлов больше недоступны, так как зашифрованы. Возможно, вы заняты поиском путей восстановления файлов, но не тратьте свое время! Никто не может расшифровать ваши файлы без нашей специальной службы дешифрования", — гласит оставленная хакерами запись.

Ранее хакерской атаке подвергся сайт авиапредприятия "Антонов" — там появилось якобы обращение к президенту Украины Петру Порошенко о выводе завода из госконцерна "Укроборонпром".