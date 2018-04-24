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    Общество

    Хакеры взломали сайт Минэнерго и требуют биткоины

    (обновлено: )80
    По состоянию на 10:05 сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины не работает. Неизвестные требуют 0,1 биткоина за разблокирование его работы. Судя по запущенному таймеру, у Минэнерго осталось менее 10 часов.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Хакеры во вторник взломали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

    По состоянию на 10:05 сайт Минэнерго не работает. Неизвестные требуют 0,1 биткоина за разблокирование его работы. Судя по запущенному таймеру, у Минэнерго осталось менее 10 часов.

    Скриншот сайта Минэнерго
    Хакеры заблокировали сайт Минэнерго, 24 апреля 2018

    "Ваши важные файлы сайта зашифрованы. Многие из ваших.php,.css,.js и других файлов больше недоступны, так как зашифрованы. Возможно, вы заняты поиском путей восстановления файлов, но не тратьте свое время! Никто не может расшифровать ваши файлы без нашей специальной службы дешифрования", — гласит оставленная хакерами запись.

    Ранее хакерской атаке подвергся сайт авиапредприятия "Антонов" — там появилось якобы обращение к президенту Украины Петру Порошенко о выводе завода из госконцерна "Укроборонпром".

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