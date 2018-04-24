Суд избирает меру пресечения активисту Евромайдана Бубенчику

КИЕВ, 24 апр — РИА новости Украина. Печерский райсуд Киева во вторник начал судебное заседание по избранию меры пресечения активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, подозреваемому в убийстве двух "беркутовцев", сообщает "Укринформ".

В зале присутствуют сам Бубенчик, его адвокаты, прокурор Анжела Стрижевская, судья Алексей Соколов.

Поддержать Бубенчика пришли несколько активистов, в зале суда также присутствует депутат Егор Соболев.

Ранее ГПУ сообщила Ивану Бубенчику об изменении ранее сообщенной подозрения — теперь вместо убийства двух человек его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием.

Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута".

Напомним, заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская в четверг в присутствии адвокатов сообщила Бубенчику об изменении ранее сообщенного подозрения.