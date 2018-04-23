Вопрос о создании автокефальной церкви "предрешен" – источник

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Вопрос о создании единой поместной православной Церкви в Украине "прошел точку невозврата", сегодня речь идет о том, что около половины прихожан канонической УПЦ МП могут перейти в новую структуру, заявил в понедельник РИА Новости источник, близкий к отделу внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата.

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"Вопрос прошел точку невозвращения для всех участников. Если сейчас не получится у (президента Украины) Порошенко и (Вселенского патриарха – ред.) Варфоломея, то оба потеряют слишком многое: Порошенко шанс на второй срок, а Варфоломей шанс остаться в Украине. Раскол уже есть, стороны осознают риски и готовы идти на них", — убежден собеседник агентства.

По его словам, неизбежный раскол после возможного признания Вселенским патриархатом автокефалии (независимости) Украинской церкви будет инициирован не Константинополем, а "другими заинтересованными сторонами". Однако многое зависит от той работы, которую уже сейчас ведут представители Константинопольского и Московского патриархатов с другими поместными Церквями. Так, обсуждаемый вопрос уже наполовину расколол Сербскую православную церковь, считает он.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе канонической УПЦ МП в Украине, источник отметил, что ей будет предложена "собственная параллельная юрисдикция", когда каждый верующий будет иметь выбор, в какую каноническую церковь ходить. "Будет сохранена структура Московского патриархата, но она утратит монополию на каноничность, так сказать", — продолжил он.

Похожая ситуация сложилась в начале 1990-х годов в Эстонии, когда Эстонская православная церковь раскололась на две структуры: Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) и Эстонскую апостольскую православную церковь Константинопольского патриархата (ЭАПЦ КП). Раскол произошёл в основном по этноязыковой линии. Большинство верующих русскоязычных Эстонии склоняются к первой, большинство православных эстонцев — ко второй. ЭПЦ МП долгое время отказывалось в регистрации, в связи с чем Госдума принимала особые заявления в 1996 и 2001 годах.

"Это будет не легитимизация раскола, а его преодоление. По моим оценкам, около половины верующих УПЦ МП уйдет в новую структуру. Также многие перейдут туда от греко-католиков (Украинская греко-католическая церковь, находящаяся в юрисдикции Ватикана, но придерживающаяся православного богослужебного обряда – ред.)", — считает собеседник агентства.

Вселенский патриархат в воскресенье принял прошение о предоставлении автокефалии со стороны "политических и церковных лиц", представляющих "много миллионов православных украинцев", и решил "иметь близкое общение с другими братскими Православными Церквами для уведомления и согласования". Перевод документа размещен на официальном сайте УПЦ МП.