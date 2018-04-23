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    Общество

    Пушистая контрабанда: украинец пытался вывезти в РФ 5,6 тыс живых утят

    (обновлено: )6220
    В пограничной службе рассказали, что мужчина вез 5600 живых утят, а в документах указал, что птиц только тысяча.
    Контрабандные утята
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. На окраине населенного пункта Обильное Сумской области сотрудники пограничного ведомства обнаружили в транспортном средстве тысячи живых утят, которых пытались незаконно перевезти через границу.

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    "Военнослужащие отдела Краснополье при осмотре микроавтобуса «Ford» украинской регистрации, зафиксировали несоответствие указанных цифр в товарно-сопроводительных документах с реальным количеством птиц в авто. Водитель, гражданин Украины, вез в Россию 5600 живых утят, но согласно документам их должно было быть только тысяча", — сообщает Погранслужба.

    Выясняются все обстоятельства правонарушения. Птенцов передано компетентным органам для принятия правового решения.

    Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что пресекла деятельность международной группировки, которая занималась контрабандой оружия из ЕС и США, по подозрению в организации противозаконной схемы задержан россиянин.

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