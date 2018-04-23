Климкин назвал число проживающих в России украинцев

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. На территории РФ в настоящее время проживают около трех миллионов украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто, сообщает "Укринформ".

"Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас — в России. И среди них есть много тех, кто не любит и (президента РФ Владимира) Путина, и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, — и их надо понять", — сказал Климкин.

По его убеждению, эту ситуацию необходимо "постепенно" изменить. "Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация", — отметил глава МИД.

По его словам, сближение Украины и ЕС несколько повлияло на распределение украинских трудовых мигрантов.

"Европа открылась и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращаЮтся в Украину. В то же время, это происходит очень медленно", — отметил Климкин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили семеро украинцев.