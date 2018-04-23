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    Общество

    Синоптики сообщили, где в Украине пройдут дожди с грозами

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    По прогнозам синоптиков, днем пройдет дождь с грозой в Волынской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. На востоке небольшой дождь прогнозируют в Луганской, Харьковской, Донецкой областях.
    Ливень в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. В понедельник синоптики обещают переменную облачность без осадков на большей территории страны. Осадки возможны на западе и востоке, сообщает Укргидрометцентр.

    На западе ночью местами наблюдались заморозки от 0 до минус 2 градусов. Днем обещают дождь с грозой в Волынской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Температура днем составит от 19 до 24 градусов.

    На севере без осадков. Днем от 10 до 18. В Сумской и Черниговской областях местами наблюдались заморозки. В центре без осадков. Днем от 14 до 20.

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    На востоке небольшой дождь прогнозируют в Луганской, Харьковской, Донецкой областях. Днем от 10 до 18. На юге сегодня без осадков. Днем от 18 до 23. В Киеве 23 апреля без осадков. Днем от 15 до 17.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды на понедельник

    Ранее сообщалось, что в Украине будет по-весеннему тепло, осадков не ожидается.

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