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    Общество

    Порошенко сообщил об успешном испытании противотанкового комплекса "Скиф"

    (обновлено: )3501
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разработка КБ "Луч" имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей.
    Модифицированный противотанковый управляемый комплекс Скиф
    @poroshenko

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Модифицированный противотанковый управляемый комплекс "Скиф" прошел успешные испытания, сообщил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко.

    "Модифицированный противотанковый управляемый комплекс "Скиф" прошел успешные испытания. Уникальная разработка КБ "Луч" имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей", — сообщил Порошенко в микроблоге Twitter.

    Ранее сообщалось, что киевское конструкторское бюро "Луч" провело испытания усовершенствованного противотанкового управляемая ракетного комплекса "Скиф" — экспортная версия украинского "Стугна-П". Пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром", в который входит "Луч", сообщила, что во время испытаний комплекса "были представители компаний разработчика и страны заказчика", но не называла конкретную страну.

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