Порошенко сообщил об успешном испытании противотанкового комплекса "Скиф"

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Модифицированный противотанковый управляемый комплекс "Скиф" прошел успешные испытания, сообщил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко.

"Модифицированный противотанковый управляемый комплекс "Скиф" прошел успешные испытания. Уникальная разработка КБ "Луч" имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей", — сообщил Порошенко в микроблоге Twitter.

Модифікований протитанковий керований комплекс «Скіф» пройшов успішні випробування.



Унікальна розробка КБ «Луч» має низку технічних переваг, які гарантують ураження рухомих і нерухомих сучасних броньованих цілей. #НоваАрмія pic.twitter.com/vXqiUi7YZb — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что киевское конструкторское бюро "Луч" провело испытания усовершенствованного противотанкового управляемая ракетного комплекса "Скиф" — экспортная версия украинского "Стугна-П". Пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром", в который входит "Луч", сообщила, что во время испытаний комплекса "были представители компаний разработчика и страны заказчика", но не называла конкретную страну.