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    Общество

    Украинец подрался в Литве из-за отношений Киева и Москвы

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    По данным прокуратуры, драка произошла в одном из питейных заведений в центре Каунаса. Пострадавшего украинца доставили в больницу, он отделался легкими травмами.
    Старый Каунас. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Гражданин Украины и житель Эстонии подрались в литовском городе Каунас после спора об украинско-российских отношениях, пишет Sputnik Lietuva со ссылкой на Генеральную прокуратуру Литвы.

    Участок снаряжения тепловыделяющих элементов для атомных электростанций. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
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    Конфликт произошел в одном из питейных заведений в центре Каунаса в ночь с понедельника на вторник. Мужчины обсуждали действия Украины и ее отношения с Россией. Мнения оппонентов разошлись, и словесная перепалка переросла в драку на улице.

    Мужчины вышли из бара, после чего эстонец повалил украинца на землю и начал его избивать.

    Пострадавшего украинского гражданина доставили в больницу, он отделался легкими травмами.

    Позже житель Эстонии извинился за произошедшее. Избитый украинец, в свою очередь, заявил, что не имеет к нападавшему претензий и попросил прекратить досудебное расследование. Помимо этого, гражданин Украины рассказал, что приехал в Литву на заработки несколько дней назад, но после этого инцидента ему захотелось вернуться на родину.

    Ранее в польском Вроцлаве неизвестные совершили нападение на гражданина Украины. Нападавшие оскорбляли его по национальному признаку.

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