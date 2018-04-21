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    Общество

    Запущен проект по борьбе с потерей тепла в старых домах - Данилюк

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    По словам министра финансов, новый проект поможет Украине перейти на более современную модель потребления и учета энергии. Киев получит 53 млн евро от ЕС и ФРГ на проекты по повышению энергоэффективности домов.
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне принял участие в подписании договора между Украиной, Международной финансовой корпорацией (МФК), Евросоюзом и Германией о создании фонда для повышения энергоэффективности в Украине, сообщает в субботу пресс-служба Минфина.

    Согласно сообщению, соглашение подписано в субботу, оно направлено на то, чтобы помочь Украине уменьшении энергетические потери в жилом секторе и сократить выбросы парниковых газов.

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    Ресурсы будут использоваться для проведения энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах, согласно договору, на начальном этапе под управлением МФК будут находиться до 53 миллионов евро финансирования, предоставленного ЕС и Германией.

    "Сегодня мы запустили важный проект, который станет одним из главных инструментов для достижения энергоэффективности в нашей стране. Много семей в Украине вынуждены использовать большое количество энергии для отопления, поскольку старые многоквартирные дома теряют до 50% тепла. Фонд будет способствовать решению этого актуального для Украины вопроса путем модернизации таких домов. Новый проект поможет Украине перейти на более современную модель потребления и учета энергии", — приводит пресс-служба слова министра финансов Данилюка.

    Ранее в субботу Данилюк заявил, что Министерство финансов ожидает транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов.

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