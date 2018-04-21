В Минюсте назвали "преступление №1" среди работников тюрем

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В прошлом году украинскими судами вынесено 56 обвинительных приговоров в отношении сотрудников пенитенциарной системы.

Об этом сообщил начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах и других мер принудительного характера в местах несвободы Генеральной прокуратуры Украины Вячеслав Свирець.

"В 2016 году 35 обвинительных приговоров и в 2017-м — 56 человек. Приговоры вступили в законную силу", — сказал Свирець, отвечая на вопрос журналистов по количеству обвинительных приговоров работникам пенитенциарной системы.

В то же время заместитель министра юстиции Денис Чернышев отметил, что в прошлом году более 100 работников пенитенциарной системы привлечены к различного рода ответственности, сообщает "Укринформ".

По его словам, преступлением №1 среди работников пенитенциарной системы является передача наркотических средств заключенным колоний.

"Это составляет почти 60%, но хочу сказать, что часто и не работники системы делают такого рода преступления за "кувырки", — добавил Чернышов.