В Харькове активисты пришли с шинами в администрацию района

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Харькове группа активистов 20 апреля заблокировала вход в администрацию Киевского района города и разместила в коридорах здания шины, требуя закрытия незаконной газовой заправки. Глава Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко в своем Facebook назвал эту акцию "захватом" РГА.

"Прямо сейчас человек сорок во главе с Дмитрием Марининым (экс-депутатом Харьковского горсовета – Ред.) захватили администрацию Киевского района. Весь активистский антураж, включая покрышки, абсолютно хамское отношение к работникам органа местной власти – все в комплекте. Официально борются с незаконной газовой заправкой на Киевской, процесс ликвидации которой горсовет и так запустил", – написал чиновник.

Также он добавил, что решение о ликвидации заправки было принято 11 апреля, и сейчас в мэрии ждут документов от ГСЧС, которая должна гарантировать безопасный демонтаж станции.

Напомним, к президенту Петру Порошенко приедут в воскресенье активисты после "пленок Онищенко".