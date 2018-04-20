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    Общество

    В Харькове активисты пришли с шинами в администрацию района

    (обновлено: )18911
    Участники акции требовали ликвидировать незаконную газовую заправку. Глава Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью назвал акцию "захватом" РГА.
    В Харькове активисты пришли с шинами в администрацию района
    Фото со страницы Юрия Сидоренко в Facebook

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Харькове группа активистов 20 апреля заблокировала вход в администрацию Киевского района города и разместила в коридорах здания шины, требуя закрытия незаконной газовой заправки. Глава Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко в своем Facebook назвал эту акцию "захватом" РГА.

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    "Прямо сейчас человек сорок во главе с Дмитрием Марининым (экс-депутатом Харьковского горсовета – Ред.) захватили администрацию Киевского района. Весь активистский антураж, включая покрышки, абсолютно хамское отношение к работникам органа местной власти – все в комплекте. Официально борются с незаконной газовой заправкой на Киевской, процесс ликвидации которой горсовет и так запустил", – написал чиновник.

    Также он добавил, что решение о ликвидации заправки было принято 11 апреля, и сейчас в мэрии ждут документов от ГСЧС, которая должна гарантировать безопасный демонтаж станции.

    Напомним, к президенту Петру Порошенко приедут в воскресенье активисты после "пленок Онищенко".

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