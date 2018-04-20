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    Общество

    Атташе российского генконсульства попал в базу "Миротворца"

    (обновлено: )8301
    Дмитрий Бондарец внесен в базу данных за "организацию незаконного пересечения государственной границы Украины" и "участие в антиукраинских информационных мероприятиях".
    Посольство России в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Атташе генерального консульства РФ в Украине Дмитрий Бондарец попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за ситуации с экипажем задержанного российского судна "Норд".

    Пограничники в четверг сняли с рейса в Минск семь членов экипажа российского судна "Норд", при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа по загранпаспортам, выданным консульством РФ в Украине.

    Судно Норд
    Госпогранслужба Украины
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    В заявлении на сайте говорится, что Бондарец внесен в базу данных за "организацию незаконного пересечения государственной границы Украины на пункте пропуска "Гоптовка" группой лиц (экипаж судна "Норд") и в аэропорту "Жуляны", участие в антиукраинских информационных мероприятиях".

    Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

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