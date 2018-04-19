СБУ перекрыла канал контрабанды оружия из ЕС и США, задержан россиянин

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что пресекла деятельность международной группировки, которая занималась контрабандой оружия из ЕС и США, по подозрению в организации противозаконной схемы задержан россиянин.

"Восемнадцатого апреля совместно с Нацполицией Украины прекращена деятельность криминальной группировки, которая с помощью сообщников за границей специализировалась на незаконном ввозе в Украину оружия иностранного производства. То есть мы говорим о международной группировке, которая действовала в пределах нашей страны и стран ЕС", — сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге в четверг.

СБУ СБУ перекрыла канал контрабанды оружия из ЕС и США

По его словам, в ходе следствия установлено, что житель Киева наладил нелегальную поставку запчастей для пистолетов и автоматов из США и стран ЕС. Разобранное на запчасти оружие курьерами ввозилось на территорию Украины. В мастерских Киева оно собиралось и доводилось до боевого состояния. Стоимость одной единицы такого оружия на "черном рынке" составляет от 2300 – 2500 евро.

СБУ СБУ перекрыла канал контрабанды оружия из ЕС и США

Сотрудники Службы безопасности для сбора доказательств провели две оперативные закупки оружия у членов группировки, в ходе второй из них был задержан организатор схемы. Как сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Украины, задержанный является россиянином. Ему инкриминируют совершение преступления по статье "незаконное обращение с оружием и боеприпасами". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В то же время Кононенко сообщил, что в ходе санкционированных обысков по месту жительства членов группировки изъято по три пулемета и автомата, две винтовки, три пистолета-пулемета, 30 пистолетов и револьверов, восемь гранатометов, 32 гранаты, пять мин, 3,2 тысячи патронов и комплектующие для еще 49 пистолетов.

Замглавы СБУ добавил, что кроме задержанного организатора схемы в Украине, по делу проходят еще четыре человека, их процессуальный статус еще не определен.

Кроме того, правоохранители обратились к коллегам в Европе с просьбой выявления сообщников членов группировки. По словам Кононенко, из-за рубежа получена информация, что местные правоохранители "уже идентифицировали этих людей и также с ними работают". Кононенко сообщил, что всего речь идет об около десяти людях, большинство из которых выходцы из Украины, которые сейчас проживают в Европе и США.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, которая занималась выдачей поддельных украинских паспортов членам террористической группировки "Исламское государство".