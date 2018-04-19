Минздрав разъяснил, как подписать декларацию с педиатром

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Декларацию с врачом для детей младше 14 лет должны подписывать родители.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"За детей до 14 лет декларацию с врачом подписывают родители. Это может сделать один из родителей — присутствие всей семьи не обязательно. Папа или мама должны взять с собой свои документы, паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка и сообщить номер мобильного телефона. Если ребенку уже исполнилось 14 лет или он получил паспорт, то подписать декларацию с выбранным врачом ребенок может самостоятельно", — сообщает Минздрав.

В Минздраве отметили, что родители и дети не обязаны обслуживаться в одном и том же медицинском учреждении, родители могут подписать декларацию с любым педиатром, который им нравится.

В МОЗе напомнили, что педиатр обслуживает детей до 18 лет. С 18 лет нужно будет подписать декларацию по семейным врачом или терапевтом.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что создает правительственную горячую линию по вопросам медреформы.