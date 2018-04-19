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    Минздрав разъяснил, как подписать декларацию с педиатром

    (обновлено: )11201
    В Минздраве сообщили, что для подписания декларации родители должны взять с собой свои документы, паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка.
    Педиатрия горбольницы №3 в Мариуполе
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    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Декларацию с врачом для детей младше 14 лет должны подписывать родители.

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    Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

    "За детей до 14 лет декларацию с врачом подписывают родители. Это может сделать один из родителей — присутствие всей семьи не обязательно. Папа или мама должны взять с собой свои документы, паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка и сообщить номер мобильного телефона. Если ребенку уже исполнилось 14 лет или он получил паспорт, то подписать декларацию с выбранным врачом ребенок может самостоятельно", — сообщает Минздрав.

    В Минздраве отметили, что родители и дети не обязаны обслуживаться в одном и том же медицинском учреждении, родители могут подписать декларацию с любым педиатром, который им нравится.

    В МОЗе напомнили, что педиатр обслуживает детей до 18 лет. С 18 лет нужно будет подписать декларацию по семейным врачом или терапевтом.

    Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что создает правительственную горячую линию по вопросам медреформы. 

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