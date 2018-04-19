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    Общество

    В Запорожье совершено нападение на бригаду скорой помощи

    (обновлено: )20502
    Главврач городской службы "скорой помощи" Запорожья заявил, что "стая пьяных приматов" избила медиков и повредила автомобиль. Врачи рассчитывают на суровое наказание для нападавших.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Запорожья произошло нападение на бригаду скорой помощи, которая прибыла по вызову, есть пострадавшие.

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    О нападении в среду сообщил в Facebook главврач городской службы "скорой помощи" Запорожья Константин Малашенко. По его словам, пострадала медик.

    "Только что стая пьяных приматов побила на вызове бригаду "скорой помощи". Женщину врача увезли в больницу. Повредили машину. Минус одна бригада на сегодня, минус одна машина. Пишем заявление в полицию и надеемся на жесткое наказание виновных", — возмущен Малашенко.

    Напомним, в конце декабря 2017 года в Суворовском районе Одессы трое грабителей зарезали врача скорой помощи. Погибший — фельдшер 3-й подстанции скорой помощи Андрей Овчинников — в момент нападения забирал в банкомате зарплату. Бандиты нанесли ему четыре ножевых ранения.

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